Culiacán, Sin.- La joven Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años de edad, de profesión repostera e influencer fue privada de su libertad por un grupo de hombres armados, con los rostros cubiertos, muy cerca del sector habitacional de la Conquista, en la parte norponiente de Culiacán.

Según los datos que se conocen la joven creadora de contenidos, se encontraba en uno de sus negocios de repostería, ubicado por el boulevard Mario López Valdez, de donde fue sacada por la fuerza y subida a una camioneta de color gris.

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El colectivo de búsqueda de personas “Sabuesos Guerreras”, divulgaron una ficha de búsqueda con su nombre, a solicitud de sus familiares que fueron notificados sobre la privación de la libertad de la joven.

La joven que tiene un negocio de repostería, de nombre Rosa Dely, es conocida en la capital del estado por la divulgación de sus contenidos, relacionados con su actividad profesional, por lo que su familia pidió a través de las redes sociales la ayuda de los ciudadanos para localizarla sana y salva.

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