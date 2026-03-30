Rescatan con vida al primer trabajador de la mina Santa Fe en Sinaloa; es trasladado en helicóptero para revisión médica
El Puesto de Mando Unificado, encargado de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate en la Mina Santa Fe, ubicada en el municipio El Rosario, Sinaloa, informó que a las 00:25 horas (local) de este lunes, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán.
Luego de activarse los protocolos de extracción segura y ser puesto en superficie, el trabajador fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para su debida revisión y atención médica.
El Mando Unificado, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades de Sinaloa, reiteró su compromiso de localizar y rescatar a los otros tres mineros.
En tanto la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de su titular Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación con los familiares para brindarles actualizaciones sobre el avance de los trabajos de rescate.
[Publicidad]
[Publicidad]