Tras las críticas de algunos colectivos de familiares de personas desaparecidas sobre el informe oficial presentado la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la obligación de su gobierno es seguir buscando a las personas desaparecidas, y que nunca, dijo, se ha negado esta obligación del gobierno y del Estado mexicano.

La Mandataria federal señaló en Palacio Nacional que el gobierno federal apoya en búsqueda en campo, y se acompaña a los colectivos.

"Hay atención a todos los colectivos de desaparecidos, a todos. La Secretaría de Gobernación dedica mucho tiempo a esto y evidentemente nuestra obligación es buscar a todas las personas, a todas, y al mismo tiempo erradicar este delito, que no haya desaparecidos en México, particularmente los relacionados con delincuencia organizada. Ese es un compromiso del gobierno de México y de seguir atendiendo a los colectivos.

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"Nuestra obligación es seguir buscando, nunca hemos negado nuestro trabajo y la obligación del Estado mexicano y del gobierno en este sentido", dijo en conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que se trabaja constantemente con las fiscalías estatales para evitar que haya renuencia a levantar las carpetas de investigación de inmediato, pues señaló que en algunos casos solo lo realizan después de 48 o hasta 72 horas después del reporte.

El viernes pasado, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México.

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Detalló que desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda

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