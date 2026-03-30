Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura (SC), informó que la colección Gelman Santander saldrá del país para su exhibición solo de forma temporal y no definitiva, por lo que regresará a México en 2028.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria destacó que la colección sigue siendo mexicana, no se vendió y reiteró que solo sale de forma temporal.

Indicó que la colección Gelman Santander que se exhibe actualmente en el Museo de Arte Moderno se extenderá hasta julio para que pueda ser visitada durante el Mundial de Futbol FIFA 2026.

"La colección sigue siendo de coleccionistas mexicanos, y como indica la Ley de Monumentos, está colección solamente tiene permiso de salida temporal, no puede salir de manera definitiva. Eso está en la Ley de Monumentos, eso está en la declaratoria (..) La colección es mexicana no se vende, solo sale de manera temporal y es parte de esta oferta cultural durante el Mundial.

Claudia Curiel de Icaza en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 30 de marzo de 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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"La exposición y la colección tiene que regresar a México con cada dos años como lo marca la Ley de Aduanas, es decir, el convenio marco suscrito a cinco años es de conservación y supervisión, pero la Ley de Aduanas lo ha indicado siempre para exportaciones temporales, regresa cada dos años. ¿Qué va a pasar con la colección Gelman? Que va a regresar en el 2028".

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🎨 Claudia Curiel explicó que la Colección Gelman Santander, que estará exhibida en el Museo de Arte Moderno hasta julio del 2026, es una colección completamente mexicana y es fruto de una colaboración, que permite la gestión internacional de… pic.twitter.com/73zXs7jTQl — El Universal (@El_Universal_Mx) March 30, 2026

Detalló que Banco Santander solo apoyará en la gestión de su traslado a exposiciones internacionales, y resaltó que la colección Gelman Santander ha salido desde 2010 más de 30 veces del país con los respectivos permisos.

Claudia Curiel de Icaza en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 30 de marzo de 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En Palacio Nacional, Claudia Curiel de Icaza indicó que la colección Gelman Santander que se exhibe actualmente en el Museo de Arte Moderno se extenderá hasta julio para que pueda ser visitada durante el Mundial de Futbol FIFA 2026.

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