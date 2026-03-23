Ante las afirmaciones y versiones de la venta de la Colección Gelman, la Fundación Banco Santander emitió una tarjeta informativa para aclarar el estatus legal y de gestión de este importante acervo de arte mexicano. La institución bancaria desmintió haber adquirido la colección, precisando que la propiedad legal permanece en manos de la Familia Zambrano.

El comunicado detalla que el vínculo entre la fundación y los propietarios se limita a un acuerdo para la gestión, preservación, estudio y exhibición temporal de las piezas. Este convenio faculta a la Fundación Santander para coordinar la presencia del acervo en recintos internacionales de prestigio, tal como ocurre actualmente en el Museo de Arte Moderno (MAM) de la Ciudad de México.

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Uno de los puntos centrales de la aclaración subraya que cualquier movimiento de las piezas se realiza bajo el marco de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Debido a que parte de la colección cuenta con la declaratoria de Monumento Artístico, su salida del país es estrictamente temporal.

"Es fundamental precisar que dicho acuerdo no implica, en ningún caso, ni la adquisición ni el traslado definitivo de la Colección fuera de México", puntualiza el documento.

La fundación aseguró mantener una comunicación estrecha con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para la gestión de los permisos de exportación temporal. Asimismo, reiteró el compromiso de los coleccionistas de reintegrar la totalidad de las obras al territorio nacional una vez concluidos los periodos de exhibición en el extranjero, garantizando en todo momento los estándares de conservación exigidos por la normativa vigente.

“Ante las dudas que se han expresado, reiteramos que es la voluntad de los coleccionistas y nuestro compromiso que, en acuerdo con el INBAL, la Colección Gelman Santander regresará a México al término del período de exportación temporal, así como cumplir con todos los requisitos de conservación que las obras Monumento de esta Colección requieren”, concluye la información.

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