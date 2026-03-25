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La presidenta de México, , informó este miércoles durante su conferencia matutina que solicitó a la información sobre la , y expresó su interés en que esta permanezca en el país.

Al ser cuestionada sobre el acervo, propiedad de la familia Zambrano e integrado por obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y María Izquierdo, la mandataria señaló: “Nuestro deseo es que se quede en México. Hay que hablar con quien tiene esta colección”.

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Sheinbaum añadió que pidió a la secretaria de Cultura,, establecer contacto con los propietarios para abordar la situación.

Hace dos días, la Fundación Banco Santander emitió una tarjeta informativa en la que aclaró que la colección continúa siendo propiedad legal de la familia Zambrano, y que el convenio vigente corresponde a su gestión, preservación, estudio y exhibición temporal.

Con información de Cristopher Cabello.

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