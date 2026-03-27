En una tensa entrevista para la radio, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, buscó aclarar la polémica que hay en torno a la gestión de la Colección Gelman por parte del banco español Santander. Sin embargo, la conversación generó más confusión e información errónea.

Curiel de Icaza cuestionó en el programa “Así las cosas”, con Gabriela Warkentin, que en medio de la polémica “nadie habla que hoy pueden ir a ver la colección” en el Museo de Arte Moderno y señaló que estará hasta junio: “la pueden ir a ver, va a estar en el Mundial”. Pero, como se informó en la inauguración de la muestra, así como en boletines de INBAL y Secretaría de Cultura y en el sitio web del museo, la exposición “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander” clausura el 17 de mayo.

La secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional (13/02/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Hasta ahora las autoridades no habían informado sobre su extensión de periodo de exhibición en este museo.

Fundación Banco Santander había anunciado, el pasado 21 de enero, que la colección formará parte de la inauguración de Faro Santander, un edificio que abrirá sus puertas en junio:

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“Una primera selección de obras será presentada en Faro Santander, coincidiendo con la inauguración de este espacio cultural en la ciudad de Santander este próximo mes de junio, convirtiéndose en un pilar fundamental de la programación del centro, junto con la Colección Banco Santander”, se lee en un comunicado de prensa.

Cuando se le pidió a Curiel de Icaza aclarar la temporalidad de la salida de obras con declaratoria de Monumento Artístico –es decir aquellas que son de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros–, la funcionaria dijo que pueden ser “hasta cinco años”, pero no dio el plazo preciso que se ha autorizado con Santander.

Inauguración y recorrido por la exposición "Relatos modernos. Obras emblemáticas" de la Colección Gelman Santander. Foto: Santiago Cadena/EL UNIVERSAL.

La secretaria dijo que este plazo está establecido en la ley: “la Ley de Monumentos da autorización hasta por cinco años”. Sin embargo, en las declaratorias de estos artistas la ley no establece un número de años, sólo indica que es posible un “la exportación temporal”.

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La cifra de 5 años se ha manejado desde el mes de febrero, cuando la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura compartió la cifra a la prensa. Desde entonces, especialistas han cuestionado que sean 5 años porque el INBAL solía autorizar entre uno y dos años.

“En la ley no se prevé un plazo determinado, queda a criterio del INBAL. Se puede renovar las veces que sea necesario. Es cierto que por lo general, en sexenios anteriores, se había autorizado la exportación temporal por periodos de un año y por lo mucho dos. Esto de cinco años sí es inusual. Se ve que es un trato distinto a la colección Gelman, que va a un banco español, y a quienes están detrás de esta colección, a las solicitudes de cualquier otro coleccionista. No recuerdo ningún caso en el que a un coleccionista privado se le autorice que su obra salga cinco años del país”, dijo Luis Cacho, experto en legislación cultural y quien trabajó en el departamento jurídico del INBAL, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Curiel de Icaza señaló que en ese periodo de cinco años, la Colección Gelman “tiene que estar yendo y regresando” porque “estamos en gestiones, definiendo fechas, para tener en unos dos años, tres años, otra exposición en otro de nuestros museos mexicanos”. Esa información es nueva, pues en enero pasado, cuando Fundación Banco Santander anunció que administraría la colección, el director del Faro Santander, Daniel Vega Pérez, dijo a la prensa española que “la necesidad de control aduanero se contrapone con cuestiones como la preservación de las obras” y se tiene la idea de “que haya siempre presencia de la colección en Faro, pero que vaya cambiando y que sea siempre dinámica”, como reportó El País.

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Curiel de Icaza cuestionó que en los pasados 20 años la comunidad cultural no haya abogado por la Colección Gelman:

“Paso uno, váyanla a ver, los que están súper preocupados, corran a verla. Hace 20 años que no la ven. Esos 20 años que no la vieron, que había opacidad, que no se sabía nada, no se organizaron como hoy, hubiera sido interesante que en esos 20 años se organizaran para saber qué estaba pasando”, dijo a Warkentin.

Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Ante la pregunta sobre si se pueden hacer públicos los documentos de permisos de exportación de la colección, la funcionaria dijo “por supuesto que sí, absolutamente”, pero hasta ahora no se ha hecho pública esa información.

Curiel de Icaza insistió que la colección es privada, propiedad de la familia Zambrano y no de Santander y, ante la insistencia de hacerle preguntas, concluyó con: “¿Por qué no entrevistan a Santander?”.