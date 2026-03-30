La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que depositó 20 mil pesos a la cuenta bancaria a la asociación civil "Humanidad con América Latina" para el envió de ayuda humanitaria a Cuba.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal indicó que esta donación es una decisión personal y no tiene que ver con su investidura como Presidenta de México.

Indicó que como Presidenta de México siempre buscará, primero, proteger al pueblo y a la nación, y al mismo tiempo ayudar a los pueblos del mundo en la medida que se pueda ayudar, porque, recordó, esa siempre ha sido la historia y la tradición de nuestro país.

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"¿Usted ya hizo formalmente su donación a través de esta cuenta?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Sí, ya hice una donación", respondió.

"¿Nos puede revelar de cuánto fue el monto?", se le insistió.

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"20 mil pesos, había por cierto problemas con el depósito. Ahora, eso es una cosa personal, es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba. Eso es una decisión personal, no tiene que ver con mi investidura como Presidenta.

"Como Presidenta al pueblo de México siempre voy a buscar, primero que nada, proteger a nuestro pueblo y a nuestra nación. Esa es mi obligación y mi responsabilidad, y cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen como me comprometí en su momento, y al mismo tiempo ayudar a los pueblos del mundo en la medida que podamos ayudar porque se ha sido la historia y la tradición de este país", respondió.

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