Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina, en inmediaciones del poblado Las Juntas, municipio de Mocorito, Sinaloa, presuntamente de La Chapiza.

Los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia aérea y terrestre, donde ubicaron y aseguraron un laboratorio clandestino.

Los efectivos destruyeron 600 kilos de producto terminado de metanfetamina y diversos precursores químicos, entre ellos: 200 litros de alcohol bencílico, 500 kilogramos de tolueno y 75 kilogramos de sosa caustica.

Elementos de la Semar localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino en el municipio de Mocorito, Sinaloa, presuntamente de La Chapiza. Foto: Especial

Lee también Avanza reintroducción del lobo mexicano a la vida silvestre; llega segunda manada a Durango

El laboratorio contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética, entre ellos: cuatro tinas de plástico color café con capacidad de 500 litros, tres tinas de plástico con capacidad de mil litros, una bomba sumergible.

También nueve quemadores, 10 cilindros de gas con capacidad de 30 kilos y 17 ollas de peltre, que fueron inhabilitados en su totalidad para evitar su reutilización.

Con este aseguramiento se estima una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 157 millones de pesos, así como la posible distribución de 15 mil dosis de droga que no llegarán a las calles, evitando con ello un impacto directo en la salud y seguridad de la población.

Lee también Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de contaminante

Elementos de la Semar localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino en el municipio de Mocorito, Sinaloa, presuntamente de La Chapiza. Foto: Especial

La Semar resaltó que este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, evitando con estas sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas.

También refrendó su compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, para garantizar la seguridad, la paz y el bienestar de la población.

Elementos de la Semar localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino en el municipio de Mocorito, Sinaloa, presuntamente de La Chapiza. Foto: Especial

Elementos de la Semar localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino en el municipio de Mocorito, Sinaloa, presuntamente de La Chapiza. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/LL