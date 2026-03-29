La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó que el pasado miércoles 25 de marzo llegó una manada de lobo mexicano, compuesta por padre, madre y dos crías machos de ocho meses, a la Sierra Madre Occidental, de Durango, para su próxima reintroducción a la vida silvestre.

En un boletín, la autoridad ambiental informó que este es el segundo traslado de esta especie al nuevo sitio de reintroducción, localizado en la comunidad forestal El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes de la entidad.

Antes de su traslado, los cuatro lobos fueron sometidos a revisiones sanitarias y, posteriormente, ubicados en un recinto de preliberación, en donde permanecerán bajo observación de manera temporal para facilitar su adaptación al entorno, previo a su liberación definitiva.

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La Secretaría de Medio Ambiente detalló que una vez en vida silvestre, los ejemplares son monitoreados mediante radiocollares satelitales, complementados con seguimiento en campo por personal especializado.

El miércoles 25 de marzo de 2026 llegó una segunda manada de lobo mexicano a la Sierra Madre Occidental de Durango para su próxima reintroducción a la vida silvestre. Foto: Semarnat

Lo anterior, aseguró, permite detectar oportunamente “cualquier situación de riesgo” y aplicar medidas para su protección.

El viernes 13 de marzo se realizó un primer traslado de cuatro ejemplares, por lo que con la incorporación de esta familia “se fortalece la diversidad genética y las dinámicas poblacionales de la especie en la región”, según lo anunciado por la dependencia federal.

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De acuerdo con la Semarnat, el lobo mexicano llegó a extinguirse en vida silvestre en el país, razón por la que su recuperación es resultado de un esfuerzo binacional de largo plazo entre México y Estados Unidos, iniciado en la década de 1970.

El miércoles 25 de marzo de 2026 llegó una segunda manada de lobo mexicano a la Sierra Madre Occidental de Durango para su próxima reintroducción a la vida silvestre. Foto: Semarnat

“Actualmente, con el apoyo de la Asamblea de la comunidad forestal El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, se avanza en su retorno a los ecosistemas de la Sierra Madre Occidental en Durango”, agregó.

En ese sentido, resaltó que el proyecto de recuperación de esta especie es resultado de colaboración entre distintas autoridades ambientales y académicas, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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También reconoció las acciones del Gobierno de Durango y de autoridades y organismos estadounidenses, como Arizona Game and Fish Department; New Mexico Department of Game and Fish y el U.S. Fish and Wildlife Service.

El miércoles 25 de marzo de 2026 llegó una segunda manada de lobo mexicano a la Sierra Madre Occidental de Durango para su próxima reintroducción a la vida silvestre. Foto: Semarnat

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