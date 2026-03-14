Más Información

AMLO sale del retiro en defensa de Cuba; llama a la población mexicana a donar en favor de la isla

AMLO sale del retiro en defensa de Cuba; llama a la población mexicana a donar en favor de la isla

Sheinbaum rechaza dichos de Trump sobre control de cárteles en México; reitera que "el pueblo gobierna" al país

Sheinbaum rechaza dichos de Trump sobre control de cárteles en México; reitera que "el pueblo gobierna" al país

Vinculan a proceso a 7 integrantes del CJNG; fueron detenidos en Puerto Vallarta

Vinculan a proceso a 7 integrantes del CJNG; fueron detenidos en Puerto Vallarta

Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex; dos jóvenes más murieron y otros dos están heridos

Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex; dos jóvenes más murieron y otros dos están heridos

Liga MX: Pumas vs Cruz Azul - EN VIVO - Jornada 11 - Clausura 2026

Liga MX: Pumas vs Cruz Azul - EN VIVO - Jornada 11 - Clausura 2026

Tras 50 años, regresa el lobo al bosque; Semarnat anuncia reubicación de la especie en Sierra Madre Occidental

Tras 50 años, regresa el lobo al bosque; Semarnat anuncia reubicación de la especie en Sierra Madre Occidental

Luego de 50 años, el lobo mexicano regresa a la Sierra Madre Occidental, según anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A través de la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental y mediante el Programa Binacional México-Estados Unidos se reintroduce a esta especie "Canis lupus baileyi" a Durango; la Secretaría califica el hecho como un proceso histórico.

Debido a los acuerdos binacionales entre EU y México y con el respaldo del programa Saving Animals From Extinction (SAFE) respecto a la recuperación del lobo mexicano, se programaron traslados de ejemplares a tierras nacionales.

Lee también

Mediante un comunicado, Semarnat informó que el nuevo sitio de reintroducción se ubica en la comunidad forestal de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes.

Asimismo, la aprobación unánime de la asamblea de la comunidad respaldó el proyecto y la reubicación del lobo.

Semarnat asegura que este evento es un éxito más para la conservación de la vida silvestre en México (14 de marzo, 2026). Foto: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Semarnat asegura que este evento es un éxito más para la conservación de la vida silvestre en México (14 de marzo, 2026). Foto: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Preparación de los ejemplares

La Secretaría informó que a los lobos mexicanos se les realizaron inspecciones sanitarias y revisiones por autoridades ambientales para agilizar su traslado. Asimismo, adelantó que los ejemplares permanecerán de manera temporal en un recinto de preliberación para permitir su adaptación al entorno antes de su liberación en vida silvestre.

Por otro lado, la dependencia resaltó la colaboración con instituciones gubernamentales y académicas de ambos países; de parte de México destacó a la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Semarnat; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); el gobierno de Durango; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Mientras que de las instituciones estadunidenses involucradas, mencionó a Arizona Game and Fish Department; el New Mexico Department of Game and Fish y el U.S. Fish and Wildlife Service.

Lee también

Debido a que el lobo mexicano es una especie en peligro extinción, Semarnat mencionó que desde la década de 1970 iniciaron los trabajos de reproducción, reintroducción y conservación de la especie a través del Programa Binacional México-Estados Unidos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/ml

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]