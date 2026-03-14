Tras 50 años, regresa el lobo al bosque; Semarnat anuncia reubicación de la especie en Sierra Madre Occidental

Luego de 50 años, el lobo mexicano regresa a la Sierra Madre Occidental, según anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A través de la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental y mediante el Programa Binacional México-Estados Unidos se reintroduce a esta especie "Canis lupus baileyi" a Durango; la Secretaría califica el hecho como un proceso histórico.

Debido a los acuerdos binacionales entre EU y México y con el respaldo del programa Saving Animals From Extinction (SAFE) respecto a la recuperación del lobo mexicano, se programaron traslados de ejemplares a tierras nacionales.

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Mediante un comunicado, Semarnat informó que el nuevo sitio de reintroducción se ubica en la comunidad forestal de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes.

Asimismo, la aprobación unánime de la asamblea de la comunidad respaldó el proyecto y la reubicación del lobo.

Semarnat asegura que este evento es un éxito más para la conservación de la vida silvestre en México (14 de marzo, 2026). Foto: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Preparación de los ejemplares

La Secretaría informó que a los lobos mexicanos se les realizaron inspecciones sanitarias y revisiones por autoridades ambientales para agilizar su traslado. Asimismo, adelantó que los ejemplares permanecerán de manera temporal en un recinto de preliberación para permitir su adaptación al entorno antes de su liberación en vida silvestre.

Por otro lado, la dependencia resaltó la colaboración con instituciones gubernamentales y académicas de ambos países; de parte de México destacó a la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Semarnat; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); el gobierno de Durango; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Mientras que de las instituciones estadunidenses involucradas, mencionó a Arizona Game and Fish Department; el New Mexico Department of Game and Fish y el U.S. Fish and Wildlife Service.

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Debido a que el lobo mexicano es una especie en peligro extinción, Semarnat mencionó que desde la década de 1970 iniciaron los trabajos de reproducción, reintroducción y conservación de la especie a través del Programa Binacional México-Estados Unidos.

📌#Entérate:

La #Semarnat anunció el histórico retorno del lobo mexicano a Durango, lo que marca su regreso a la Sierra Madre Occidental después 50 años de ausencia 🐺🇲🇽#BuenasNoticiasParaElPlaneta



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