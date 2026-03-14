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Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex; dos jóvenes más murieron y otros dos están heridos

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Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, , murió en un accidente vehicular en la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 44 a la altura del municipio de .

Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex. (Foto: especial)
Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex. (Foto: especial)

Además de Diego Osuna Miranda, dos jóvenes más murieron y dos de 17 años resultaron lesionados.

Los cinco jóvenes viajaban a bordo de una camioneta Suburban negra la cual chocó de frente contra una unidad federal.

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Reacciones

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó el fallecimiento del hijo del director general de BBVA México, Eduardo Osuna, y envío sus condolencias a los familiares y amigos.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a través de su cuenta de X se pronunció ante el fallecimiento de Diego Osuna Miranda.

Consejo Coordinador Empresarial lamenta el fallecimiento de Diego Osuna. Foto: Captura
Consejo Coordinador Empresarial lamenta el fallecimiento de Diego Osuna. Foto: Captura

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cc/cr

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