Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director de BBVA, murió en un accidente vehicular en la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 44 a la altura del municipio de Amanalco.

Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex. (Foto: especial)

Además de Diego Osuna Miranda, dos jóvenes más murieron y dos de 17 años resultaron lesionados.

Los cinco jóvenes viajaban a bordo de una camioneta Suburban negra la cual chocó de frente contra una unidad federal.

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Reacciones

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó el fallecimiento del hijo del director general de BBVA México, Eduardo Osuna, y envío sus condolencias a los familiares y amigos.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a través de su cuenta de X se pronunció ante el fallecimiento de Diego Osuna Miranda.

Consejo Coordinador Empresarial lamenta el fallecimiento de Diego Osuna. Foto: Captura

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