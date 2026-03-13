Las autoridades federales desplegaron un operativo interinstitucional para atender la presencia de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco, luego de que a inicios de marzo se reportaran manchas en playas del Golfo de México, principalmente en Alvarado y Coatzacoalcos, así como en el litoral tabasqueño.

La estrategia es coordinada desde el Centro de Comando Unificado de Veracruz, con la participación de la Secretaría de Marina, Pemex, Protección Civil, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría del Medio Ambiente (Profepa) y representantes de la comunidad portuaria y pesquera, en conjunto con autoridades estatales.

Las dependencias explicaron, a través de un comunicado oficial, Pemex indicó que “debido a las condiciones meteorológicas y a las variaciones en las corrientes marinas, se han detectado manchas de hidrocarburos en playas del Golfo de México”, mientras que en Dos Bocas señalaron que “el desplazamiento del derrame presenta una evolución distinta a la inicialmente prevista para este escenario”.

📍Gobierno de México coordina acciones para atender presencia de hidrocarburo en playas del Golfo de México.



Comunicado nacional: https://t.co/E5K25gso2n pic.twitter.com/kHJtfbKsh7 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 14, 2026

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Como parte de las primeras acciones, especialistas de la ASEA inspeccionaron puertos y zonas costeras para descartar afectaciones en infraestructura energética. Según los resultados, “no se detectaron fugas en terminales o infraestructura cercana a la costa”, aunque confirmaron que “en algunos tramos de playa se identificaron hidrocarburos con distintos grados de intemperización”.

Para determinar el comportamiento del contaminante, las autoridades implementaron análisis satelital y patrullajes marítimos, además de sobrevuelos, uso de drones y estudios sobre corrientes marinas en la zona sur de Veracruz y las costas de Tabasco, con el fin de “evaluar la posible expansión del contaminante y establecer medidas de contención y mitigación”.

Aunque hasta ahora no se ha establecido una relación directa con actividades de la empresa estatal, Pemex intervino en las labores de control. En este sentido, se precisó que, pese a no existir un vínculo confirmado con sus operaciones, la petrolera activó trabajos de limpieza en altamar con la embarcación Oil Rec, además de colocar barreras para evitar la dispersión del crudo, en una respuesta que buscó atajar cualquier presunto señalamiento sobre su posible responsabilidad.

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Asimismo, brigadas integradas por dependencias ambientales y de seguridad, junto con pescadores y autoridades locales, realizan jornadas de saneamiento en las playas afectadas. En Alvarado, además, se activó el Plan Marina para reforzar la limpieza del litoral y brindar apoyo a la población dedicada a la pesca.

Por su parte, la Profepa amplió las investigaciones con nuevas inspecciones para “fortalecer las investigaciones y determinar responsabilidades conforme a la legislación ambiental vigente”, mientras continúan los análisis técnicos para ubicar el origen del contaminante.

De acuerdo con los estudios oceanográficos, “se continúa evaluando la fuente del contaminante” y se ha observado que “el hidrocarburo proviene desde el mar hacia la costa”, lo que forma parte de las líneas de investigación abiertas.

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Las dependencias federales indicaron que mantendrán personal en campo para dar seguimiento a las afectaciones, especialmente entre el sector pesquero, y advirtieron que “una vez identificado el origen del contaminante, las autoridades procederán conforme a la legislación aplicable para sancionar a la empresa responsable y garantizar la reparación del daño ambiental”.

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