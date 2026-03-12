Ante las notas periodísticas que aseguran que la refinería Deer Park registra pérdidas, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que está en mantenimiento, el cual estaba programado desde el año pasado y a la fecha, está funcionando bien.

“Hoy vi una nota que decía que Deer Park estaba muy mal y no sé qué, está en mantenimiento ahorita, es un mantenimiento programado que tiene Deer Park, lo programaron desde el año pasado y está funcionando bien, pero bueno, cualquier fábrica requiere un proceso de mantenimiento siempre programado. Estamos produciendo muchísimo combustible porque antes teníamos que importar todo”, aclaró.

México tiene mecanismo por si suben los precios del crudo: Sheinbaum

Sobre los conflictos en Medio Oriente que podrían afectar el precio del crudo, la Mandataria federal señaló que México tiene un mecanismo por si suben los precios de este combustible, destacó la decisión del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de construir la refinería de Dos Bocas, la cual produce 300 mil barriles diarios.

Durante su conferencia matutina de este jueves 12 de marzo, explicó que esto permite tener más seguridad energética. Mencionó que México importa 75% del gas a Estados Unidos, por lo que su gobierno plantea fortalecer la soberanía energética en el gas y energías renovables.

“Ayer Trump dijo que iba a construir una refinería. Y por ahí vi en las redes que decían: ‘Ya lo asesoraron al presidente Trump’. Eso es lo primero que nos da mucha certeza. Lo segundo, la gasolina tiene un impuesto que es el IEPS, si aumenta mucho el precio del petróleo, disminuimos lo que tiene que ver con el impuesto”, detalló.

Destaca acuerdo con gasolineros y reducción de huachicol fiscal

La Jefa del Ejecutivo destacó que ayer renovó el acuerdo con gasolineros de no incrementar el precio de la gasolina magna a más de 24 pesos por litro. Indicó que se debe a que ha disminuido la venta ilegal de combustible y a la reducción de 25 a siete trámites para que las empresas estén en regla.

“Primero, todo el combate al huachicol fiscal que ha disminuido muchísimo la venta ilegal, muchísimo. También vamos a presentar aquí los datos, ha aumentado mucho. Nada más el ingreso del IEPS, con eso ya sabemos que disminuyó la cantidad de contrabando de combustible que estaba entrando por las medidas que tomamos en su momento”, dijo.

Señaló que el convenio se firmó por seis meses más, para que el precio de la gasolina esté 3% más barata en términos reales y en comparación del 2025. Al indicar que estos precios también contienen la inflación: “Entonces, es muy bueno, la verdad, para el país. Mientras Estados Unidos ahorita está sufriendo porque está aumentando el precio de la gasolina aquí lo mantenemos”.

Sheinbaum Pardo indicó que en México se producen alrededor de 1.8 millones de barriles diarios, puntualizó que no se produce más por motivos ambientales en relación al cambio climático. Mientras que 80% del gas natural se destina a la producción nacional de combustibles y refinerías nacionales y 20% se exporta.

