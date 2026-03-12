Luis Morales Flores, diputado suplente de Sergio Mayer, reconoce que podría quedarse sin curul tras la expulsión del actor del reality show “La Casa de los Famosos”; sin embargo, confía en que el partido y el propio Sergio le den más tiempo para legislar en San Lázaro.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el congresista platicó que su experiencia como comerciante de la Central de Abastos, y los trabajos en pisca de algodón, chile y jitomate que hizo cuando vivió de mojado en los Estados Unidos, le dan una visión distinta de cómo se debe legislar en el país.

“Yo no soy un político así de lleno, soy un ciudadano más que viene de a pie, no soy político, nunca he recibido nada de gobierno, yo vivo de mi trabajo, he vivido siempre de mi trabajo. Desde los 15 años partí a los Estados Unidos, fui migrante, trabajé en el campo en piscar algodón, sandías, chiles, jitomate, y después fui comerciante en la central, lo que me permitió darles estudio a mis cuatro hijos, todos universitarios”, declaró.

Morales Flores, indígena Otomí de Temoaya, Estado de México, se reconoció como “Obradorista de toda mi vida”. Explicó que en las comunidades alejadas, no llegan los servicios especializados de salud, por lo que quiere impulsar una iniciativa en la materia.

“Yo estoy orgulloso de ser Otomí, a nosotros los analfabetos y los que hablamos en la lengua siempre nos discriminaban, pero ahora que estoy aquí, como diputado, quiero propone esta iniciativa, porque muchos vienen hasta de otros estados para curarse en la Ciudad de México, y creo que cada estado debe de tener todas sus especialidades en materia de salud, y que abran en cada estado una institución de enfermedades raras”, expuso.

Diputado suplente tuvo que dejar su lugar a Mayer por petición del partido

El diputado suplente, recordó que en las elecciones de 2024, él salió electo como diputado plurinominal por tómbola, pero tuvo que dejar su lugar a Sergio Mayer por petición del Partido.

Explicó que a pesar de que en su momento interpuso una impugnación, el tema está zanjado, y ahora ve a Mayer como un compañero de lucha:

“Cuando Sergio se fue no me dijo a dónde iba, no más me dijo "me voy por dos meses, ahí te quedas, yo sé que vas a representar a Morena y lo vas a hacer muy bien”, y yo digo, pues que la que le vaya bien en donde esté, él es de Morena y sí hubo diferencias entre él y yo, pero somos del mismo equipo, entonces yo le doy mis respetos. Es lo único que puedo decir, y el tiempo que esté yo aquí voy a trabajar con muchas ganas”, señaló.

Sobre la suspensión de los derechos políticos a Sergio Mayer, por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Luis Morales se dijo respetuoso de las decisiones partidistas, aunque reconoció que si se le permite continuar, lo hará con gusto.

“Yo no vengo a confrontar a nadie, Morena es mi partido y lo voy a defender a capa y espada, a mi partido y a la Presidenta. Yo voy a hablar con mi trabajo nada más, sin grillas, no vengo a grillarle al compañero, si me permiten quedarme otro tiempo, con gusto, y si él pide regresar, pues ni modo, es su espacio”, concluyó.

