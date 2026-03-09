"La casa de los famosos" de Telemundo vivió una gala de eliminación completamente inesperada; y es que, a tan solo tres semenas de su arranque, Sergio Mayer, considerado el participante más fuerte, fue eliminado de la competencia.

El exGaribaldi no logró convencer al público estadounidense al recibir la menor cantidad de votos; incluso, debajo de personalidades como Caeli o la actriz Julia Argüelles, quien terminó sacando a Mayer del programa.

"Me encanta jugar con fuego y la gente decidió que me quemara", fueron las palabras del actor tras su salida.

Lee también Sergio Mayer se arrepiente de dejar su curul por "La casa de los famosos": "Estamos dando de tragar basura"

La participación de Mayer se vio envuelta en la polémica desde el minuto uno, ya que no solo se integró de último momento a la casa; sino que pidió una licencia para ausentarse de su cargo como diputado federal, lo que no fue bien visto ni por los fans del programa ni por la ciudadanía.

Sergio ingresó el pasado 17 de febrero, y tan solo un día después, la presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán, advirtió a Mayer a conducirse con honorabilidad, pues aseguró que los diputados deben prestigiar la política y actuar con ética.

Ante las críticas recibidas, el equipo del también actor decidió publicar un video en redes sociales, donde justificaba su presencia en el reality show como una manera de mandar un mensaje en pro de la cultura latina a Estados Unidos; algo parecido a lo que Bad Bunny había hecho durante el medio tiempo del Super Bowl.

“Mi suplente continuará con el trabajo y compromiso, con la agenda de mi grupo parlamentario y de la Cuarta Transformación”, expresó.

Pero el caso fue mucho más allá de las críticas en redes sociales. Tras salir a la luz su ausencia (y los motivos de esta), la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, confirmó que se había iniciado un procedimiento en contra del diputado federal, y que sería la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) quien daría resolución al tema.

El pasado 24 de febrero, los integrantes de esta comisión decidieron suspender los derechos partidarios de Mayer Bretón bajo el argumento de que generó un "impacto negativo a la imagen de Morena"; es decir le fueron retirados los privilegios como militante afiliado al partido.

Ese mismo día, Luis Morales Flores rindió protesta como diputado ante el pleno de la Cámara de Diputados, para ocupar el lugar que dejó vacante el actor.

Luis Morales había ganado la diputación mediante tómbola, correspondiente a 2024 a 2027. Sin embargo, se la quitaron para dársela a Sergio Mayer.

Usuarios reaccionan a la salida de Mayer

En las redes sociales no le fue mejor al también productor. Su salida ocasionó todo tipo de reacciones, desde quienes lamentaron que el llamado "estratega" haya quedado fuera, hasta quienes aseguran fue un movimiento del gobierno.

"Acaban de sacar al mejor jugador", "El público no tomo la decisión, fue Telemundo", "Lo sacó la producción el es diputado de la cámara de representantes en el gobierno de México y le quieren quitar su lugar", "Es evidente que pidió su salida", "Ya que se regrese a Morena", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Con información de Erik Moctezuma

Lee también Piden la salida de Sergio Mayer de "La casa de los famosos" tras empujar a "El Divo" durante discusión