El nombre de está dando de qué hablar por un reciente momento que vivió en "La casa de los famosos", de Telemundo, donde discutió una vez más con el cantante Eduardo Antonio, mejor conocido como "El divo de Cuba", con quien discutió sobre política y dictadura.

La cuestión es que la pelea no se quedó solo en los gritos, sino que escaló en violencia física, cuando Mayer empujó levemente a Eduardo Antonio al decirle que le fuera a contar a sus amigos lo que estaban discutiendo.

"¡Córrele, córrele!", expresó Mayer mientras le propinó un empujón

"El divo" reaccionó muy molesto pero sus compañeros lo calmaron.

"¡No me empujes, no me toques!", expresó Eduardo Antonio mientras se dirigía hacia Mayer.

A penas el también diputado hizo un llamado a frenar la conducta violenta, pues consideró que con ese contenido se le estaba dando basura al público, incluso se sinceró al decir que con el grado de agresiones que ha habido ya dentro del reality, mejor se hubiera quedado en el Congreso.

En redes, cibernautas volvieron viral el momento de la reacción de Mayer y el hastag "Fuera Sergio Mayer"; alegan que se trata de violencia, por lo que debería de ser expulsado; mientras tanto,; la Comisión de Honestidad señaló que la entrada del diputado al reality generó un "impacto negativo a la imagen del movimiento".

"Claro que si Sergio tiene que irse a su casa hubo contacto físico". "Eso es expulsión, lo mismo paso en otra temporada donde solo le tocó la cara uno al otro sin golpe y lo expulsaron y en este caso fue empujón con toda la ventaja", se lee.

Tras la discusión, Sergio Mayer y Lorenzo Antonio se dieron un abrazo.

Eduardo Antonio es un versátil cantante, compositor, actor y productor cubano nacionalizado mexicano, ha compuesto e interpretado temas icónicos para la televisión, como la entrada del programa "Mujer, casos de la vida real" y canciones para telenovelas como "Yo amo a Juan Querendón".

