La estancia de Sergio Mayer dentro de "La casa de los famosos" Telemundo no está siendo como lo pensó, así lo confesó dentro del reality después de varios episodios violentos protagonizados por diversos integrantes, incluso, el diputado federal ya se arrepintió de haber dejado su trabajo en el Congreso para entrar al proyecto de televisión.

Mientras tanto, Morena ya suspendió los derechos políticos de Mayer; la Comisión de Honestidad del partido Morena señaló que el que Mayer haya pedido licencia como diputado federal para entrar a La casa, generó un "impacto negativo a la imagen del movimiento".

Mayer, quien ya estuvo antes en este formato del reality, en la primera edición en México, y en el pasado en "Big Brother", confesó que estaba arrepentido de haber pedido permiso en su trabajo como diputado, para ingresar a "La casa", donde se le ha ofrecido contenido de baja calidad al público.

Lee también: Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Sergio, de 59 años, hizo un llamado para frenar la violencia que se ha dado dentro del programa.

"Esto se está desbordando, a mí en lo personal, haber dejado mi trabajo, el Congreso, para ... y poder decir que yo dejé, y no por mi, sino por la gente que nos está viendo, porque yo sabía que esto es un concepto maravilloso, y la gente no tiene por qué estar tragando, les estamos dando de tragar basura, y utilizo el término tragar porque se lo estamos embutiendo"

Mayer les recordó que no es la casa de nadie, que solo son invitados, e hizo un llamado para reflexionar sobre las discusiones que se han salido de control.

sergio mayer dice q se arrepiente de haber dejado su trabajo para entrar a lcdlf#LCDLF6 pic.twitter.com/AluNjpO6bJ — hanna♧ (@xjhtxx) February 26, 2026

Lee también: Sergio Mayer ora hincado antes de entrar a "La casa de los famosos" y desata burlas en redes

"Nos estamos confundiendo, esta no es nuestra casa, de ninguno, es lo que quiero platicar, acá estamos de invitados, y si le vamos a faltar el respeto a una casa a donde nos invitan; yo no sé los demás".

Laura Zapata, Lupita Jones, el cantante Eduardo Antonio y el influencer Kunno, son algunos de los integrantes de la edición 2026.

rad