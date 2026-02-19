La participación de Sergio Mayer en la sexta temporada de "La casa de los famosos México" desató una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación.

Ahora, a poco más de 24 horas de la entrada del exGaribaldi al reality de Telemundo, un video fue publicado en sus redes sociales, en el que justifica su decisión y da su versión de los hechos.

Según Mayer, su participación en el programa no fue para generar controversia ni obtener foco; sino para mandar un mensaje de la cultura latina a EU, país donde se transmite.

"Hoy en día, la coyuntura política y social con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país. A través de los nuevos canales de comunicación como los realities shows, podemos mandar mensajes sobre la importancia de la cultura latina; el ejemplo es el show de Bad Bunny”, se le oye decir al diputado.

Asimismo, habló sobre la licencia temporal que pidió al Congreso para separarse de su cargo como diputado federal, misma que ha causado polémica en las últimas horas.

“Tomé la decisión de solicitar licencia por un par de meses a mi puesto como diputado, teniendo la certeza y la tranquilidad que mi suplente continuará con el trabajo y el compromiso”, agregó.

Mayer también defendió el formato del reality como un experimento social que coloca a los participantes en condiciones de aislamiento, presión y convivencia extrema, donde los concursantes se ponen a prueba y pueden demostrar quiénes son

“Como sea, espero contar con su apoyo y me comprometo que cada palabra y cada acción serán siempre buscando un mensaje a una reflexión de quienes vean este programa”, concluyó.

