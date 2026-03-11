Más Información

Último deseo de Alfredo Bryce Echenique; sus cenizas serán arrojadas al mar de La Punta

Adiós a Alfredo Bryce Echenique; Perú despide a uno de los grandes autores de la literatura latinoamericana

Fallece el escritor Luis Téllez-Tejeda, el Pávido Návido

Trabajos en Parques de la Memoria fueron avalados por el Consejo de Arqueología, responde el INAH

Ante polémica de la Colección Gelman, INBAL afirma que no autorizará exportación definitiva de obras con declaratoria

Mil escritores firman un libro en blanco; protestan contra el uso de sus obras para entrenar IA

El paso de por "" de Telemundo llegó a su fin esta semana, cuando se convirtió en el tercer eliminado del programa. Sin embargo, su salida lejos de alejarlo de la polémica, revivió el debate sobre su futuro en la política mexicana.

Para ingresar al reality, el exGaribaldi solicitó una licencia indefinida de su cargo como diputado federal y, aunque en un principio le fue concedida, después de su ingreso a la casa, Morena determinó suspender sus derechos partidistas.

Ahora, una vez fuera del show, Mayer aseguró que su intención es retomar sus actividades legislativas lo más pronto posible, y hasta se dijo dispuesto a enfrentar cualquier proceso que su partido considere necerario.

"En este momento soy diputado con licencia. Ya regreso a mis actividades la próxima semana, ese fue mi compromiso. También con mi partido yo pedí licencia, avisé. Si ellos consideran que tengo que pasar un juicio de honor, así lo haré”, afirmó en entrevista para "En casa con Telemundo".

El también actor destacó que se encuentra más que tranquilo, pues no faltó a ninguna ley; incluso, explicó, se apegó a la ética y el respeto.

"No tengo ningún problema, yo hice las cosas con ética, con profesionalismo y con respeto hacia el público", agregó.

Mientras esto ocurre con el histrión, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, detalló que existe un proceso en contra de Mayer por lo que, en caso de regresar a la cámara, tendría que hacerlo como independiente:

"Él está en su derecho de regresa, pero nosotros también tenemos el derecho de determinar si alguien ha violentado los estatutos de Morena. En este caso, dado que hay un proceso en marcha, no podría regresar al grupo parlamentario", declaró.

