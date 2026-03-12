El derrame de hidrocarburos que afectó a playas del sur de Veracruz y partes de Tabasco podría haber sido provocado por un barco petrolero privado, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria veracruzana explicó que autoridades de la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos le notificaron que los primeros indicios apuntan a que el origen de la fuga de crudo provendría del barco petrolero que hacía maniobras en Tabasco.

"Todo parece indicar, según lo que me reportaron, fue de un barco privado, no de Pemex, que estaba haciendo trabajos frente a las costas de Tabasco", dijo.

En entrevista, precisó que las corrientes marítimas arrastraron el crudo hacia el sur de Veracruz, donde se llevan a cabo tareas de limpieza entre autoridades, pobladores y Pemex.

Nahle García destacó que el derrame fue controlado, por lo que ahora se concentrarán en la limpieza; resaltó que era importante conocer el origen del hidrocarburo para contenerlo.

Fue el pasado dos de marzo cuando autoridades locales y pescadores denunciaron un derrame de hidrocarburo en aguas y playas del sur de Veracruz.

La aparición de hidrocarburo se registró en distintas playas del municipio de Pajapan, además pescadores que entraron al mar regresaron con sus embarcaciones y sus artes de pesca llenas de crudo.

Las autoridades municipales reportaron que se detectó hidrocarburo en Playa Peña Hermosa, Playa Linda, Playa Jicatal, Playa de Barrilla y la Laguna del Ostión.

Incluso la organización ecologista Greenpeace lamentó el derrame de crudo y reveló que se había entendido a dieciséis lugares costeros entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco.

Y reportó que se identificaron afectaciones a los ecosistemas con muertes de tortuga, manatí y peces, así como pérdidas y posibles afectaciones a la salud a las comunidades, cooperativas y familias pesqueras.

Demandó una investigación sobre las causas, atención inmediata para la recuperación de los ecosistemas afectados, reparación del daño a las comunidades que han tenido pérdidas y establecimiento de mejores protocolos de atención a los derrames y esquemas de protección del Golfo de México.

