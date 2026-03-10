San Francisco de Campeche.- Pescadores y grupos ambientalistas reportaron una mancha de crudo frente a las costas de Campeche, incluso señalan que han observado residuos de petróleo en varios puntos de playas de Ciudad del Carmen y Champotón.

Sobre esto, Jacqueline May Díaz, vocera de la asociación Desarrollo y Medio Ambiente, informó que ha documentado la presencia de residuos de hidrocarburo en diversos puntos de la costa de Carmen y Champotón.

Comentó que los residuos se ubicaron en un punto costero en el kilómetro 46 de la carretera Isla Aguada-Champotón y las inmediaciones de Villa Madero.

La activista aseguró que autoridades mantienen restringido el acceso a un área marina localizada a más de 35 kilómetros frente las costas de Campeche, lo que hace suponer que es ahí donde se ubica el origen de las manchas del petróleo.

“La llegada de estos residuos de petróleo representa un riesgo para los campamentos tortugueros instalados en la zona, y afectaciones para la actividad pesquera”, advirtió.

Manchas de petróleo (10/03/2026). Foto: Especial

Al parecer las manchas pueden provenir de aguas de Veracruz y Tabasco, sin que Pemex haya emitido versión alguna sobre esas manchas.

Cabe señalar que la mancha de petróleo y la presencia de residuos de crudo también se reportan en puntos costeros de Tabasco y Veracruz, incluso pescadores en altamar han reportado la presencia de la mancha de hidrocarburo a varios kilómetros de la costa.

