Mérida, Yucatán.- Esta tarde se registró el fallecimiento de un hombre, de unos 40 años de edad, en interior de un terreno en donde se realizaba la demolición de un predio en la calle 48 entre 57 y 55, en el centro de Mérida.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 3 de la tarde, hora en que la Policía Municipal de Mérida tomó conocimiento de los hechos, los cuales se registraron cuando se desplomó parte del techo del predio, donde se encontraba uno de los trabajadores, estructura que le cayó encima y le provocó la muerte de manera instantánea.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal de Mérida y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como paramédicos de la Cruz Roja y Bomberos de la SSP.

Igualmente se brindó atención a José C.E.L. quien tuvo golpes menores, siendo valorado por los paramédicos, sin ameritar su traslado.

Las autoridades procedieron al acordonamiento del área y dar parte de los hechos al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las diligencias de ley. Personal de la FGE realiza las investigaciones para determinar las causas del derrumbe.

