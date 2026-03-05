La presidenta municipal de Mérida, Yucatán, Cecilia Patrón Laviada (PAN) presentó a los 80 operadores estratégicos entre Professional Congress Organizers (PCO’s), meeting planners y travel managers, el plan “Mérida, más que una sede, una experiencia de reuniones” para atraer más turismo que impulse el desarrollo económico para las y los meridanos.

Con este plan “﻿Mérida será, más que una sede, una experiencia de reuniones, porque cuenta con la calidez de su gente, la seguridad de una comunidad unida e infraestructura de primer nivel para que sus eventos sean un éxito”, destacó.

La presentación se realizó en conjunto con Visit Yucatán, en la Ciudad de México, donde los operadores turístico de convenciones y reuniones escucharon a la presidenta municipal Patrón Laviada hablar de las ventajas que ofrece la llamada “Blanca Mérida”.

En su mensaje de presentación habló de la importancia del turismo en la economía local, pues es el ingreso que más se distribuye entre la población, ya que beneficia al mesero, al artesano, al restaurantero, al hotelero y amplia variedad de proveedores del sector.

A esta exposición, se contó con la participación de representantes de empresas clave del sector como BTC Américas, Intermeetings, All Together, BCD Travel, Turismo y Convenciones, Anfitriones Nacionales, Corad y Yo Planne.

También estuvieron presentes Beatriz Niño, directora del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture), así como con la comitiva del Tren Maya, encabezada por el General de Brigada Manuel García Morcillo.

La alcaldesa afirmó que Mérida se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para la realización de eventos, gracias a su sólida infraestructura turística y su propuesta cultural única.

En la ciudad capital se encuentran más del 45 por ciento del total de hoteles en Yucatán, contando con más de 10 mil 700 habitaciones hoteleras en la ciudad y su zona metropolitana, incluyendo hoteles de cadenas nacionales e internacionales con amplios salones y espacios especializados para eventos.

Asimismo alberga dos de los recintos más importantes para congresos y exposiciones del sureste mexicano, el Centro Internacional de Congresos de Yucatán y el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, sumando más de 32 mil metros cuadrados en espacios especializados.

A esto se suma la conectividad aérea nacional e internacional a través del Aeropuerto Internacional de Mérida, con vuelos directos a las principales ciudades del país y conexiones estratégicas hacia el extranjero.

Otro de los atributos que distingue al destino es su reconocimiento como una de las ciudades más seguras de México, factor clave para la realización de eventos nacionales e internacionales.

Además de su infraestructura, Mérida destaca por su amplia oferta gastronómica, cultural y de experiencias auténticas, elementos que enriquecen la agenda de congresos y convenciones y permiten ofrecer a los asistentes vivencias memorables más allá del recinto sede.

Durante la presentación, los anfitriones destacaron la relevancia económica del sector. El turismo de reuniones genera una derrama económica superior al turismo tradicional, ya que el gasto promedio de los visitantes que asisten a congresos puede ser hasta tres veces mayor, beneficiando directamente a hoteles, restaurantes, transportistas, proveedores locales y a toda la cadena de valor del destino.

