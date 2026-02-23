Mérida, Yucatán.- La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada (PAN) recibió el Galardón Francisco Villarreal Torres que otorga la Asociación Nacional de Alcaldes a las mejores prácticas de gobiernos locales humanistas en México.

En la ceremonia, la alcaldesa meridiana destacó el trabajo de más de mil 500 empleados municipales por mantener el orden y la limpieza, porque el premio se fundamentó en la estrategia Calle por Calle.

Se trata de un programa integral que ha transformado colonias y comisarías, mediante acciones directas de limpieza, ordenamiento urbano, mantenimiento de infraestructura y atención inmediata a reportes ciudadanos, comentó en el marco de la 12ª Edición del Premio ANAC 2025.

“Este reconocimiento es de las y los trabajadores municipales que todos los días ponen orden, dan resultados y hacen equipo por la ciudad. Calle por Calle es un esfuerzo colectivo que demuestra que cuando se trabaja con el corazón, los resultados llegan a la gente”, aseveró.

Y especificó: “Así son los gobiernos cercanos, humanistas y comprometidos con cada persona. Este premio lo recibo en nombre de más de mil quinientos empleados municipales que han dicho sí a servir a Mérida”.

Se explicó que este galardón se entrega desde 2012, tiene como objetivo identificar, analizar, premiar y difundir experiencias exitosas de gobiernos municipales humanistas, y es evaluado por un Comité de tercera parte, integrado por especialistas de instituciones nacionales e internacionales con experiencia en gestión municipal.

Desde su creación, el Premio ANAC ha registrado mil 084 proyectos, de los cuales 161 han sido galardonados, consolidándose como uno de los reconocimientos más relevantes para los gobiernos locales que ponen a las personas en el centro de sus políticas públicas.

En esta décimo segunda edición, más de 130 proyectos fueron inscritos a nivel nacional, reflejo del compromiso y la vocación de servicio de las administraciones municipales. Tras un riguroso proceso de evaluación en dos etapas, se seleccionaron 28 proyectos ganadores, entre ellos el de Mérida.

El comité evaluador destacó el impacto, la innovación y la capacidad de respuesta del programa Calle por Calle, que opera mediante brigadas municipales que recorren directamente las colonias para atender baches, desazolvar pozos, limpiar rejillas, reparar luminarias, retirar basura y ordenar el espacio público.

Calle por Calle también ha sido clave en la atención de emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos, como huracanes o lluvias intensas, activando acciones inmediatas para liberar vialidades, retirar árboles y postes caídos, y restablecer servicios básicos en beneficio de la ciudadanía.

Gracias al uso de nueva maquinaria y al trabajo coordinado de distintas dependencias municipales, el Ayuntamiento de Mérida ha logrado mejorar tiempos de respuesta y fortalecer una política preventiva que evita afectaciones mayores, especialmente durante la temporada de lluvias.

Patrón Laviada expresó que el reconocimiento pertenece al equipo humano que hace posible el programa, y agradeció a la Asociación Nacional de Alcaldes y a su presidente, Mauricio Tabe Echartea, por impulsar espacios que visibilizan las buenas prácticas municipales.

Con este reconocimiento, Mérida reafirma su liderazgo como un municipio que gobierna con cercanía, resultados y sentido humanista, demostrando que el trabajo constante, en equipo y desde el territorio, construye ciudades más fuertes y un mejor país, precisó.

