Mauricio Tabe, en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), entregó la noche de este viernes el Galardón ‘Francisco Villarreal Torres’ a 28 presidentas y presidentes municipales, así como un reconocimiento especial a alcaldesas y alcaldes panistas que han implementado buenas prácticas en sus administraciones, basadas en el humanismo y que marcan una distinción de sus gobiernos.

Indicó que a pesar del recorte presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), los municipios y alcaldías gobernadas por el PAN dan buenos resultados a la gente.

“Los gobiernos municipales del PAN salimos en los primeros lugares, hoy no por nada, los municipios más seguros del país, los encabeza Acción Nacional. Los municipios que rescatan los espacios públicos, los que trabajan por las mujeres, los que hacen gobiernos honestos y de resultados, los municipios que cuidan las finanzas públicas, los municipios que defienden la familia, esos son los gobiernos del PAN”, dijo.

No obstante, agregó que el mayor reto que enfrentan es la defensa del municipalismo.

“Frente a un gobierno que acecha al municipio, frente a un gobierno centralizador, frente a un gobierno que todos los días busca concentrar poder y dinero, nosotros, los presidentes municipales de Acción Nacional estamos dando la cara por la gente en todos los rincones del país y le decimos no a los recortes que desde el gobierno federal, año con año nos lanzan, porque estamos en desacuerdo con el recorte del FAIS y ya presentamos la controversia constitucional y a ver de qué lado masca la iguana en la Corte, si se va a poner del lado de la gente o se va a poner del lado del presidente”, recalcó.

Recordó que en esta 12a. edición se reconoce la excelencia municipal, así como los programas y proyectos realizados en beneficio de sus gobernados, así como las acciones que promueven la corresponsabilidad y la participación ciudadana, la cercanía con la gente, y sobre todo la transparencia, honestidad y cero tolerancia frente a la corrupción.

Además, los gobernantes premiados, se distinguen por sus planes de gobierno a largo plazo, la promoción del deporte, la cultura y las artes, el desarrollo humano sustentable y el cuidado del medio ambiente y de los animales de compañía.

Al respecto, Jorge Romero Herrera, presidente Nacional del PAN, señaló que no es casualidad el éxito de los presidentes municipales y alcaldesas de su partido y eso lo dicen los ciudadanos en todas las encuestas.

"No te queremos vender que somos una fórmula mágica o una maravilla política, simple y sencillamente, somos las mujeres y los hombres que mejor te servimos", dijo.

Desde 2012 se entrega este Galardón y para esta edición, el Comité Evaluador recibió 130 proyectos en diferentes rubros que cobran relevancia para construir un México fuerte.

Se entregaron cuatro premios especiales a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por los Puntos Violeta; al alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, por la implementación de políticas familiarmente sostenibles; así como a Giovanni Gutiérrez, alcalde de Coyoacán por su proyecto de pavimentación imparable; y al presidente Municipal de Miguel Alemán, Tamaulipas, Ramiro Cortez Barrera, quien ha impulsado la Educación Ambiental.

