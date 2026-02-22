El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, presumió a las y los vecinos los buenos resultados que obtuvo la demarcación en la Cuenta Pública 2024.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que la alcaldía realizó una buena gestión de los recursos públicos federales asignados al no hallar inconsistencias ni emitir observación alguna.

“Miguel Hidalgo salió sin una sola observación, ni una, y eso que significa, que aquí el dinero de los vecinos sí se cuida, que cada peso se usó donde se tenía que usar, en obras, en servicios para mejorar las calles, los espacios públicos para reiluminarlos, para que los programas lleguen a quienes más lo necesitan y primero para las mujeres”, dijo.

Destacó que cumplir con todas las reglas, habla del orden y del cuidado que tiene en el manejo del dinero público que es de las y los vecinos y eso es la base de la confianza.

“Sin duda, buenas noticias para nuestros vecinos, pero muy malas para los que llevan meses denunciándonos con calumnias y sin pruebas. La verdad se impone y sus mentiras se les derrumban. Todos los días doy el máximo por mantener tu confianza y para eso le recuerdo al equipo diario, que hay que entregarnos en cuerpo y alma por hacer las cosas y hacerlas bien. Gracias a mi equipo y gracias a nuestros vecinos por su confianza”, recalcó.

La ASF no emitió observaciones que impliquen algún daño al erario en la revisión de 122 millones 629 mil pesos de recursos federales asignados a la alcaldía.

Se concluyó que el gasto ejercido del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2024 y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), así como las Participaciones Federales a Municipios (PFM) fue ejecutado de manera eficiente y en beneficio de las y los vecinos de esta demarcación.

Es de mencionar, que en el transcurso de la revisión por parte de la ASF, la alcaldía Miguel Hidalgo solventó todos y cada uno de los requerimientos solicitados por diversos contratos que fueron auditados y que suman un importe de 41 millones de pesos.

El viernes, EL UNIVERSAL publicó que la ASF detectó que 14 alcaldías de la Ciudad de México generaron un posible daño a la hacienda pública por más de dos mil 144 millones de pesos, durante 2024, por el mal manejo de recursos federales.

De acuerdo al informe de resultados de la Cuenta Pública 2024, la alcaldía con más monto por aclarar fue Cuajimalpa; mientras que Iztapalapa y Miguel Hidalgo no tuvieron observaciones.

