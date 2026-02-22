El Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de los Órganos de Impartición de Justicia (CIIS) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), ambos de la Ciudad de México, “se pusieron las gafas violeta” y firmaron un convenio de colaboración para desarrollar políticas públicas en beneficio de las mujeres.

Este acuerdo fue firmado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y presidente del CIIS, Eleazar Rubio; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez; la comisionada presidenta del Instituto de Instituto de Transparencia, Laura Lizette Enríquez; el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Andrés Ángel Aguilera; el presidente del Tribunal Electoral, Armando Ambriz; y por el Coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

Enríquez Rodríguez señaló que la firma del convenio fortalece la coordinación interinstitucional para mejorar la atención y prevención de la violencia.

Lee también Reinserta y DIF firman convenio para apoyar a menores en vulnerabilidad en la CDMX; implementarán nuevos programas

“Esta alianza articula las capacidades operativas y tecnológicas del C5 con los mecanismos de impartición de justicia, lo que permitirá optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer las rutas de atención y consolidar la confianza ciudadana”, indicó.

El Presidente del CIIS enfatizó que avanzar en la promoción de los derechos humanos requiere coordinación permanente con instituciones comprometidas, como el C5, para trabajar de manera articulada en la construcción de entornos más seguros, justos e incluyentes.

“La alianza nos permitirá impulsar investigaciones conjuntas, fortalecer la capacitación de las y los servidores públicos, y desarrollar estrategias que contribuyan a consolidar instituciones más sensibles, empáticas y humanas”, dijo.

Lee también Detienen a montachoques en Álvaro Obregón; SSC aseguró teléfonos de alta gama, dinero en efectivo y tres vehículos

Guerrero Chiprés destacó el trabajo del CIIS como líder en igualdad sustantiva y señaló que el C5 no puede hacer su labor sin “gafas violeta”: una perspectiva de género en la atención de emergencias y una visión alineada con la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Detalló que entre agosto de 2022 y lo que va de este año, la línea *765 SOS Mujeres ha recibido 329 mil 530 reportes relacionados con violencia de género.

“Es un número considerable y ahí está la labor a realizar: qué pasa con esos reportes después y qué hacemos entre todas y todos para trascender esta imagen, cómo nos convertimos en un conjunto de organizaciones capaz de impactar las condiciones reales y permitir el desarrollo de la igualdad sustantiva ubicada en el centro del discurso feminista de la capital nacional”, reflexionó Guerrero Chiprés.

Lee también Activan alerta naranja y amarilla por pronóstico de vientos fuertes para toda la CDMX; rachas de 50 a 59 km/h

Rafael Guerra convocó a que la igualdad sustantiva sea demostrada en los códigos y tribunales, así como en las historias cotidianas de quienes confían en la justicia.

Recordó que la igualdad sustantiva se materializó en la Constitución el 15 de noviembre del 2025, por lo que la reforma a varios artículos ha permitido reforzar el derecho de mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, la paridad de género en tres poderes, el trabajo digno, la atención de la violencia con profesionalismo y la impartición de justicia con perspectiva de género.

Ambriz Hernández, presidente del Tribunal Electoral, apuntó que el convenio representa el compromiso de sumar esfuerzos, capacidades y visiones para consolidar un modelo de gobernanza orientado a colocar los derechos humanos y la igualdad de género en el centro de la seguridad pública.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL