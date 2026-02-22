Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas naranja y amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para toda la Ciudad de México.
La alerta naranja está en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 60 a 69 kilómetros por hora, en un periodo que abarca de las 09:00 a las 21:00 horas de este domingo.
En tanto, la alerta amarilla es para Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, donde se prevén rachas de viento de entre 50 a 59 km/h, en el mismo periodo de tiempo.
Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.
