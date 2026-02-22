Más Información
Dos personas sin vida fueron encontradas dentro de un automóvil en calles de la alcaldía Iztacalco.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que tomó conocimiento del hallazgo en el cruce de las calles Zapotla y Madero, en la colonia barrio San Miguel.
El lugar donde el coche se encontraba estacionado fue acordonado por policías, de acuerdo al protocolo de actuación.
Por estos hechos se dio parte a un agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes.
La SSC confirmó que se analizan las cámaras de videovigilancia para las investigaciones por el caso.
