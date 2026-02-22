La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) de la Ciudad de México, Beatriz Rojas, y la cofundadora y vocera de la Asociación Civil Reinserta, Saskia Niño de Rivera, firmaron un convenio, con el propósito de establecer mecanismos de colaboración y coordinación para la atención especializada y capacitación del personal a fin de reducir factores de riesgo y consolidar entornos más seguros para las niñas, niños y adolescentes.

En las instalaciones de la Asociación sin fines de lucro, la directora del DIF local celebró la alianza con Reinserta: “Sumar esfuerzos en favor de los grupos que más lo necesitan es fundamental para la restitución de los derechos de las infancias y adolescencias y para mejorar su calidad de vida”.

Destacó el trabajo que realiza el DIF, a través de sus seis direcciones ejecutivas, y el que se lleva a cabo en territorio: “No es lo mismo llegar al escritorio y que te comenten cómo está la situación de niñas, niños y adolescentes a salir y conocer de forma personal la problemática que viven, lo que te sensibiliza mucho y te obliga a reorganizar los recursos humanos y a optimizar el recurso económico para hacer más con menos en beneficio de los grupos más vulnerables y desfavorecidos”.

Al hacer uso de la palabra, el director ejecutivo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Ciudad de México, Rubén Linares, señaló que con Reinserta “coincidimos en un mismo objetivo, que es prevenir la violencia, promover entornos más seguros para las infancias y generar oportunidades para el desarrollo integral de la comunidad con atención alimentaria, salud, acompañamiento psicológico, asistencia social y protección de los derechos”.

A su vez, Niño de Rivera resaltó la importancia del convenio con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la capital del país, porque la labor que hace todos los días para proteger a las infancias “es impresionante y aquí estamos para apoyarlo”.

En el convenio se establece que la población beneficiaria serán aquellas personas canalizadas por el DIF de la Ciudad de México a Reinserta y/o viceversa que se encuentren dentro del perfil que atienden las instituciones, así como niñas, niños y adolescentes que vivan en contextos de violencia extrema o que la madre se encuentre privada de su libertad.

La Asociación brindará capacitación y orientación sobre la implementación de programas de reinserción con adolescentes en conflicto con la ley para que el DIF de la Ciudad de México cuente con más herramientas para crear una estrategia integral que atienda esa población.

