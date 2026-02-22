Más Información

Cae “El Mencho”, el narco más peligroso de México; fue abatido, federales confirman

Cae “El Mencho”, el narco más peligroso de México; fue abatido, federales confirman

Aeropuerto Internacional de Guadalajara vive momentos de tensión tras abatimiento de "El Mencho"; terminal opera con vigilancia de la GN

Aeropuerto Internacional de Guadalajara vive momentos de tensión tras abatimiento de "El Mencho"; terminal opera con vigilancia de la GN

Caos tras muerte de "El Mencho"; reportan bloqueos en al menos 8 estados

Caos tras muerte de "El Mencho"; reportan bloqueos en al menos 8 estados

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Sheinbaum evita hablar de abatimiento de "El Mencho"; "va a informar el gabinete de Seguridad", dice

Sheinbaum evita hablar de abatimiento de "El Mencho"; "va a informar el gabinete de Seguridad", dice

Tultepec, Méx.- Automovilistas reportaron el incendio de un vehículo a la altura del Km 19 del Circuito Exterior Mexiquense.

Al lugar arribaron elementos de la Policía del Estado de México y paramédicos de la Cruz Roja.

En la zona no se reportaron personas lesionadas. Dentro del vehículo no se encontró a ninguna persona y tampoco se ubicaron conductores o acompañantes en las inmediaciones.

Las autoridades llevaron a cabo las acciones para apagar la conflagración.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]