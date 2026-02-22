Tultepec, Méx.- Automovilistas reportaron el incendio de un vehículo a la altura del Km 19 del Circuito Exterior Mexiquense.

Al lugar arribaron elementos de la Policía del Estado de México y paramédicos de la Cruz Roja.

En la zona no se reportaron personas lesionadas. Dentro del vehículo no se encontró a ninguna persona y tampoco se ubicaron conductores o acompañantes en las inmediaciones.

Las autoridades llevaron a cabo las acciones para apagar la conflagración.

