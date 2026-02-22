Más Información
Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar
Violencia por “El Mencho” suspende clases en al menos 11 estados; priorizan seguridad de estudiantes
El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG
La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México reportó que sobre la carretera México-Cuernavaca, en la alcaldía de Tlalpan, se registró el incendio de un vehículo, el cual está involucrado en un hecho ocurrido ayer sábado en una agresión armada.
Según los primeros informes oficiales, el vehículo incendiado habría sido utilizado un día antes en una agresión con disparos de arma de fuego, por lo que ya se le daba seguimiento por parte de las autoridades.
Indicó que no se reportaron personas lesionadas y bomberos laboraron para apagar el fuego.
Lee también Tras caída de "El Mencho" despliegan operativo por ambulancia forense en CDMX; convoy va del AICM a la FGR
“De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo fue utilizado el día de ayer en una agresión con disparos de arma de fuego, al que ya se le daba seguimiento, por lo que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables de incendiarlo”, explicó la SSC.
La SSC detalló que actualmente se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona con el fin de identificar a las personas que presuntamente incendiaron la unidad y determinar su posible relación con el ataque armado previo.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]