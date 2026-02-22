Más Información

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México reportó que sobre la , en la alcaldía de Tlalpan, se registró el incendio de un vehículo, el cual está involucrado en un hecho ocurrido ayer sábado en una agresión armada.

Según los primeros informes oficiales, el vehículo incendiado habría sido utilizado un día antes en una agresión con , por lo que ya se le daba seguimiento por parte de las autoridades.

Indicó que no se reportaron personas lesionadas y bomberos laboraron para apagar el fuego.

“De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo fue utilizado el día de ayer en una agresión con disparos de arma de fuego, al que ya se le daba seguimiento, por lo que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables de incendiarlo”, explicó la SSC.

La SSC detalló que actualmente se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona con el fin de identificar a las personas que presuntamente incendiaron la unidad y determinar su posible relación con el ataque armado previo.

