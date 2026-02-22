Más Información

Tras caída de "El Mencho" despliegan operativo por ambulancia forense en CDMX; convoy va del AICM a la FGR

Sheinbaum llama a la calma tras bloqueos por muerte de "El Mencho"; destaca coordinación con los estados

Atomización del CJNG es poco probable, asegura experto; ve a cinco candidatos a suceder a “El Mencho”

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Un fuerte convoy de la escoltó una ambulancia forense de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ubicadas sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El despliegue de seguridad, integrado por múltiples unidades y personal armado, generó expectación entre automovilistas y transeúntes a lo largo de la ruta, debido a la magnitud del operativo y al cierre momentáneo de algunos carriles.

Guardia Nacional escoltan ambulancia forense a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (22/02/2026). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
De acuerdo con versiones extraoficiales, la ambulancia forense trasladaría el cadáver de, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, para la realización de los peritajes correspondientes por parte de autoridades federales.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna dependencia ha confirmado oficialmente la identidad de los restos ni los detalles del traslado.

