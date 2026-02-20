Más Información

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El , Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, expuso diversas propuestas sobre la gobernanza del agua, en el Encuentro Nacional de Municipios de la Frontera Norte, como Coordinador de AALMAC.

Peña Ortiz participó en el Encuentro convocado por Alma Denisse Sánchez Barragán, presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México AC, celebrado en , con la Alcaldesa del Municipio, Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

El alcalde de Reynosa, quien es Coordinador de la AALMAC en Tamaulipas, ofreció su visión y propuestas sobre el Fortalecimiento Institucional y la gobernanza del agua, un tema crucial para Reynosa, y destacó la importancia de la participación activa de los gobiernos locales en las decisiones nacionales e internacionales, especialmente en la renegociación del T-MEC.

Este encuentro participaron importantes personalidades, como el diputado Alejandro Pérez Cuellar, Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados, y Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional de Desarrollo Municipal, INAFED, representante de la Secretaría de Gobernación.

También participaron: Hermilo Pérez Cabrera, Director de AALMAC; Jorge A. Lara Flores, Presidente de la Junta Ejecutiva de INGOB; Dante Hernández Padrón, representante de CONAGUA; Andrés Concepción Mijes Llovera, Presidente de Escobedo y Coordinador de AALMAC en Nuevo León; Nataly García Díaz, Presidenta de Díaz Ordaz, y María Elena Farías Villafán, Presidenta de El Salto, Jalisco y Coordinadora Estatal de la AALMAC.

