Mérida, Yucatán.- La Asociación Mexicana de la Industria Turística (AMIT) Yucatán presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para tipificar el fraude turístico como delito y establecer sanciones.

“Estamos frente a un problema grave y en constante crecimiento; Yucatán ocupa el tercer lugar nacional en incidencia y la falta de una tipificación específica impide sancionar de manera ejemplar a quienes afectan a consumidores y empresas formales”, externó la presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria Turística de Yucatán (AMIT), Rosa Isela García Pantoja.

El fraude turístico ha dejado pérdidas millonarias: 800 millones de pesos en 2024 y 850 millones de pesos en 2025 en México, según proyecciones respaldadas por Mastercard Económicos.

El documento entregado al Poder Legislativo de Yucatán se sustenta en los principios de protección al consumidor, legalidad, seguridad jurídica y desarrollo económico sostenible.

“El turismo representa aproximadamente el 16 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal, por lo que el impacto del fraude alcanza a agencias de viajes, transporte, hoteles, restaurantes y plataformas digitales”, señaló García Pantoja.

Advirtió que alrededor de 400 agencias de viajes en Yucatán operan en condiciones de riesgo para los usuarios.

“Actualmente no existe una coordinación federal efectiva para atender los casos de fraude turístico y gran parte de los registros provienen únicamente de operaciones realizadas con tarjeta bancaria”, señaló la presidenta de AMIT Yucatán.

La AMIT Yucatán exhortó a los consumidores a verificar que las agencias estén registradas formalmente a nivel nacional, revisar su presencia en redes sociales, validar números de contacto y confirmar su inscripción como prestadores de servicios turísticos.

“Es importante reforzar la cultura de la denuncia para prevenir afectaciones a los turistas, los cuales incrementarán su presencia en Yucatán en las próximas vacaciones de Semana Santa”, indicó García Pantoja.

