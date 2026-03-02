Más Información
Mérida, Yucatán.- La presidenta municipal de Mérida. Cecilia Patron Laviada (PAN) acordó con el director general del Tren Maya general brigadier Óscar David Lozano Aguila, fortalecer la promoción y difusión turística para atraer más visitantes y generar mayor derrama económica.
A la reunión asistieron empresarios del sector hotelero representados por Juan José Martín, José Chapur y Emilio Díaz, y el titular de la Secretaría Técnica de Turismo, Armando Casares Espinosa, quienes estuvieron de acuerdo en la promoción para que las familias meridanas obtengan beneficios económicos y continuar con el posicionamiento de la capital yucateca como referente turístico a nivel nacional.
Posterior a la reunión, la alcaldesa participó en la inauguración de los Juegos Deportivos Interdepartamentales del Tren Maya, un espacio que fomenta la convivencia, el compañerismo y el deporte entre las y los colaboradores del proyecto ferroviario, un evento interno que promueve valores de trabajo en equipo y bienestar integral.
“Seguimos trabajando de manera coordinada por el desarrollo de Mérida”, expresó la edil, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con el impulso al turismo, la economía local y la construcción de una ciudad más unida y dinámica.
