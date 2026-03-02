Ciudad Victoria.– La Cuera Tamaulipeca ya cuenta con protección legal. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, recibió la declaratoria de Indicación Geográfica que reconoce oficialmente a esta prenda como un producto originario del estado, y entregó distintivos a emprendedores bajo los sellos “Hecho en Tamaulipas” y “Hecho en México”.

Durante la ceremonia realizada en el Polyforum de Ciudad Victoria, el mandatario estatal destacó que esta protección, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), permitirá salvaguardar la autenticidad de la cuera, fortalecer su valor comercial y abrirle paso a nuevos mercados que privilegian la tradición y la calidad.

“Ahora la Cuera Tamaulipeca es un bien jurídicamente protegido que pertenece a esta tierra y a las manos de los artesanos que la elaboran”, afirmó el gobernador, al subrayar que esta medida impulsará el desarrollo económico de las comunidades productoras.

En representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la directora del Plan de Marca Nacional “Hecho en México”, María Bárbara Botello Santibáñez, reconoció la visión industrial del gobierno estatal y aseguró que Tamaulipas tiene el talento y la capacidad para fortalecer la producción nacional y ampliar sus exportaciones.

La entrega oficial de la Indicación Geográfica estuvo a cargo de Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos, directora general adjunta de Servicios de Apoyo del IMPI, en representación de Santiago Nieto. La funcionaria señaló que se trata de la primera protección de este tipo concedida a un producto originario de Tamaulipas, lo que marca un precedente en materia de propiedad industrial para la entidad.

La Indicación Geográfica establece estándares de producción y refuerza la identidad cultural del estado. (02/03/26) Foto: Especial

Con este reconocimiento se establece que la cuera solo podrá elaborarse bajo los estándares definidos por su propia comunidad productora, evitando imitaciones y asegurando que el beneficio económico permanezca en el territorio donde nació.

En el mismo evento, el gobernador entregó diez certificados de “Orgullo Tamaulipeco” a emprendedores de distintos municipios, como un reconocimiento a su disciplina, creatividad y aportación a la economía estatal.

El mandatario también vinculó esta estrategia con la política federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a fortalecer el distintivo “Hecho en México” como herramienta para elevar el contenido nacional, potenciar la producción interna y reducir importaciones.

Por su parte, la secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, afirmó que la entrega de estos distintivos refleja una política económica centrada en las personas, que busca traducir el crecimiento en prosperidad compartida y garantizar que el talento local tenga respaldo y proyección nacional e internacional.

Con esta declaratoria, la Cuera Tamaulipeca no solo refuerza su valor cultural como símbolo de identidad, sino que también consolida su posición como motor de desarrollo para las familias artesanas de municipios como Tula y Ciudad Victoria.

