Matamoros.- Un fuerte despliegue militar se registró en el Ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas, derivado de una situación de riesgo sin que hasta el momento se reporten lesionados o fallecidos.

El Gobierno de Matamoros por medio de sus páginas oficiales reportó que las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho sin que se especifique si se trata de persecuciones, balaceras o recorridos de seguridad.

Los ciudadanos se mantienen en alerta pues personal del Ejército Mexicano arribó en tanquetas e incluso, un helicóptero aterrizó en una de las zonas ejidales.

Los militares mantienen cerrados los accesos mientras el helicóptero sobrevuela la zona y por el momento la Vocería de Seguridad no ha emitido información oficial al respecto.

Se recomendó a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso.

Estos hechos se registran mientras se celebra el Saludo Binacional y las Fiestas Mexicana 2026 Charro Days que encabeza el alcalde José Alberto Granados y que tiene como invitada especial a la artista Ninel Conde.

afcl/LL

