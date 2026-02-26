Culiacán. - Una fuerza de seis mil elementos federales, estatales y municipales fueron desplegados en la capital del estado, con motivo de la celebración de la XXXIV edición de la Expo-Agro, en la que se estima una asistencia de 30 mil visitantes durante los dos días de la exposición.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado instaló un stand con el fin de dar a conocer las distintas acciones y programas que se desarrollan, como es la capacitación que se brinda a las escuelas y empresas, como parte del fomento a la cultura de prevención.

Entre los 96 expositores nacionales y extranjeros de nuevas tecnologías para el campo, se instaló un módulo de reclutamiento de nuevos cadetes para integrarse a la Policía Estatal Preventiva o a las fuerzas de seguridad municipales.

Los seis mil elementos del ejército, la Guardia Nacional y de las Policías Federales, estatales y municipales, forman parte de un operativo especial diseñado para el resguardo de los asistentes a este tradicional evento agrícola y del resto de la población.

En el acto inaugural de esta Expo-Agro, el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, dio a conocer que a través del nuevo programa presidencia denominado “Cosechando Soberanía” se ofrecerán 5 mil 700 millones de pesos en créditos con tasa preferencial del 8.25%.

Señaló que en este programa se va a atender tanto agricultores, ganaderos y pescadores, por lo que los hombres del campo y del mar, podrán obtener un financiamiento suave que les permita desarrollar sus actividades.

Cota Montaño se comprometió que a más tardar el día 10 de marzo próximo quedarán cubiertos todos los apoyos que se tienen pendientes con los productores de trigo, ya que se tiene un avance del 70 por ciento en esta cobertura.

