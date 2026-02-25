Culiacán, Sinaloa.- En el marco de la Expo-Agro en la que participan ciento 196 expositores nacionales y extranjeros, el gobernador, Rubén Rocha Moya dijo que este evento muestra el rostro del trabajo en la producción de alimentos y abre nuevas ventanas a la incorporación de la tecnología y a nuevos negocios.

Acompañado del subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, quien anunció que el próximo mes, se definirá el precio de comercialización de las cosechas de maíz que se van a levantar, recorrieron las instalaciones, en una superficie de 28 hectáreas.

Rocha Moya indicó que por los datos aportados por la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado, esta nueva Expo-Agro, casi triplicó el número de asistentes que se han tenido en los pasados eventos que se han realizado, lo que implica que existe un interés por conocer lo que se desarrolla en Sinaloa en materia de producción de alimentos.

Se esperan 30 mil visitantes en Expo-Agro; participan 196 expositores. Foto: Especial

Por su parte, el funcionario federal estimó que para el próximo 15 de marzo, se tendrá definido el precio de comercialización de las cosechas de maíz de Sinaloa, una de las más importantes por su calidad y volumen.

En relación a los pagos que se tienen pendientes con los productores del campo de esta entidad, se están agilizando los trámites por la apertura de las ventanillas de recepción de los documentos, relativos adeudos de 750 pesos por tonelada a maiceros.

La celebración en la capital del estado de este importante evento, en el que participan 196 expositores nacionales y extranjeros, se cuenta con medidas de seguridad, con fuerzas federales, estatales y municipales, ante una afluencia estimada de 30 mil visitantes.

