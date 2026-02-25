Culiacán. - En el homicidio del adolescente Ricardo Mizael “N”, de 16 años, que el domingo pasado motivó la celebración de una marcha con el lema “Con los niños no”, en las investigaciones que se siguen se revisan videos recuperados de negocios y de las cámaras de videovigilancia para identificar a los presuntos homicidas.

La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dijo que en este caso aún no se tienen personas detenidas, pero las indagaciones siguen y se cotejan imágenes de diversas cámaras de video de la zona del fraccionamiento Los Ángeles, en la parte nor-oriente de la capital del estado.

Comentó que en las investigaciones que se tienen abiertas sobre este asesinato se ha contado con la colaboración de comercios que cuentan con cámaras de videovigilancia, la cuales se han integrado a la carpeta respectiva, junto con las imágenes de los equipos oficiales con que se cuenta.

La mañana del domingo pasado, cientos de personas con playeras blancas desfilaron desde las escalinatas del templo de la Lomita hasta el atrio de catedral, en el centro de la capital del estado, para exigir justicia y el restablecimiento de la paz en el estado.

Lee también Rocha Moya se reúne con padres de Ricardo Mizael, asesinado al salir a comprar comida para sus gatos; debe atenderse la inseguridad, acepta

Desde una avioneta que surcó los aires en forma continua fueron lanzados pétalos blancos sobre los cientos de personas que marcharon acompañados por los acordes de la banda musical y portando cartulinas y mantas con diversos mensajes, entre ellos “Con los niños no”, símbolo de este nuevo movimiento social.

Los familiares del adolescente, estudiante de bachillerato de uno de los planteles de la Universidad Autónoma de Sinaloa y destacado deportista, que perdió la vida de varios disparos, cargaron una enorme manta con fondo negro y letras en blanco con el texto: “En memoria de Ricardo Mizael, exigimos paz para Sinaloa”.

Ricardo Mizael fue privado de la vida el pasado 11 de febrero al salir de su hogar a comprar alimentos para unos gatitos que recién había rescatado, por lo que familiares y compañeros de escuela salieron a las calles como “Culiacán quiere paz”, en memoria de la víctima.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL