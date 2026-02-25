La ola de violencia que se generó tras el abatimiento de uno de los líderes del narcotráfico más buscados, afectó aproximadamente a un millón de negocios de 24 entidades del país, informó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El líder del comercio organizado dijo que aproximadamente falta que un 5% de los negocios reabra con normalidad, porque el otro 95% ya opera regularmente.

La afectación también implica efectos a 4.8 millones de personas que laboran en ese millón de establecimientos, expuso.

Personas pasan frente a comercios cerrados en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 23 de febrero de 2026, tras lo hechos de violencia por la muerte del narcotraficante más buscado del país, Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: AFP

En conferencia de prensa reitero que por el cierre de los establecimientos y el que la gente se haya encerrado en sus casas durante el domingo y medio día del lunes los negocios registraron pérdidas económicas estimadas de entre mil 500 y 2 mil millones de pesos, pero esa cifra se ajustará.

De la Torre de Stéffano añadió: “Esta no es una estadística fría, son familias, empleos y comercios que sostienen la vida cotidiana” y que ya no tienen miedo de abrir sus negocios, “ya tienen esperanza”.

El presidente de la Confederación comentó: “Cada cortina abierta es confianza. Cada cortina cerrada es economía que se detiene. Incluso cuando no hay incidentes, los negocios, como ustedes saben, pagan el impuesto de protegerse. Y el costo total por inseguridad y delito en unidades económicas es de aproximadamente 124 mil millones de pesos.

De esa cifra, el 54% gasto preventivo y 46% son pérdidas directas, y explicó que la seguridad es la “condición para producir y para emplear y la extorsión es esa presión directa sobre la operación”.

Señaló que de debilitarse las estructuras delictivas en el país, podrían reducirse los delitos entre 10% y 20%, lo que permitiría que los negocios en lugar de gastar en seguridad, inviertan hasta 18 mil 645 millones de pesos anuales, equivalente al 0.08% o del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

