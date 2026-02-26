El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, aseguró que la corporación de seguridad pública municipal cuenta con evaluaciones de control y confianza aprobadas por el Consejo Estatal de Seguridad, luego de ser cuestionado sobre documentos que presuntamente registran pagos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a elementos policiales.

En entrevista con Luis Cárdenas de MVS, el edil afirmó que apenas tuvo conocimiento del contenido de dichos documentos.

“Esta nueva corporación cuenta con los exámenes de control y confianza aprobados ante el Consejo Estatal de Seguridad”, declaró.

Morales Díaz indicó que el municipio cuenta actualmente con 32 elementos de seguridad pública; algunos ya aprobaron sus evaluaciones y otros se encuentran en proceso, tras haber iniciado funciones en 2026.

El alcalde señaló que, tras la difusión de la información, solicitará al contralor municipal revisar el caso y que las fiscalías estatal y federal realicen las investigaciones correspondientes. Sobre posibles sanciones o despidos, dijo que primero deberá analizarse la situación con el Consejo Estatal de Seguridad.

También fue cuestionado sobre la presunta venta de drogas en el municipio, a lo que respondió que corresponde al gobierno federal atender ese fenómeno. “Mi responsabilidad es la prestación de servicios y el apoyo a la población”, afirmó.

Documentos publicados por EL UNIVERSAL

Una investigación de EL UNIVERSAL reveló la existencia de una presunta “narconómina” atribuida al CJNG, hallada en un inmueble donde habría estado su líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en la que se registran pagos a distintas estructuras criminales en Jalisco.

Entre los apuntes se menciona a la “policía de Tapalpa” sin detallar nombres, además de registros de pagos semanales a sicarios por 4 mil pesos y gastos relacionados con drogas como marihuana, cristal y fentanilo. Según la publicación, el monto atribuido a pagos a la policía municipal sería de 138 mil pesos.

Como referencia, el medio consultó información pública del Ayuntamiento de Tapalpa, donde la nómina de la comisaría de Seguridad Pública —con datos de agosto de 2025— asciende a 685 mil 666 pesos mensuales para 26 integrantes, por lo que el monto señalado equivaldría a cerca de 20% del gasto mensual en seguridad.

Ante estos datos, el alcalde reiteró que no tenía conocimiento previo de los documentos y que serán las autoridades competentes quienes determinen la autenticidad y alcances de la información.

