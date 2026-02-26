Más Información

La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG

Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

Cuba se defenderá con "determinación" ante cualquier "agresión terrorista": Díaz-Canel; incidente con lancha, intento de "infiltración"

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

Antonio Morales Díaz, alcalde de Tapalpa, Jalisco, afirmó que el pueblo ya se encuentra con mayor tranquilidad, con más calma y volviendo poco a poco a la normalidad luego de los hechos ocurridos en días pasado por el operativo militar contra el capo , “El Mencho”.

“Me da mucho gusto que nuestro pueblo, nuestro municipio este cobrando vida, esta actividad y esta armonía que siempre hemos tenido”, expresó en un video en redes sociales.

Mencionó que a través de su página de Facebook el gobierno municipal ha recibido muchos mensajes de solidaridad y aprecio que lo motivan a seguir adelante y los impulsa para seguir trabajando a favor del municipio.

Señaló que también se han compartido mensajes donde los habitantes se muestran preocupados sobre lo que se escribe en algunos blogs y medios amarillistas ya que se manda una imagen equivocada de lo que es Tapalpa.

“Yo les quiero decir a la gente, a la población, que son medios que quieren vender y lo hace desde el amarillismo, desde el sensacionalismo porque eso les genera ganancias”, dijo.

Sobre los señalamientos en su contra sobre que él estaría involucrado en los hechos suscitados tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Morales Díaz aseguró que estos fueron hechos aislados ya que Tapalpa es un lugar tranquilo y con calma.

“La gente que sabe quién soy sabe perfectamente quien es mi familia, donde vivo, conoce mis antecedentes, conoce a mi esposa.

“Si tuviera algo que ver con las situaciones y acontecimientos que se presentaron en días pasados ¿se imaginan que iba a estar atendiendo entrevistas a una decena de medios de comunicación, que iba a salir muy temprano el domingo en la mañana a emitir un comunicado y que luego en la tarde estuviéramos recogiendo algunos vehículos que impedían la circulación de personas que se habían quedado varadas o que me hubiera traslado al lugar donde se presento el evento?”, cuestionó.

Consideró que, si él hubiera tenido algo que ver en los acontecimientos lo más seguro que se hubiera escondido, sin embargo, siempre se ha distinguido por ser alguien que da la cara.

“A pesar de las adversidades y de que tenga uno temor y miedo, sabemos cual es muestra responsabilidad y cuál es el nuestro compromiso, y nuestro compromiso es buscar el bienestar de nuestra gente”, concluyó.

