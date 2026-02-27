Mérida, Yucatán.- La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada (PAN) elogió la sinergia entre el gobierno y los empresarios, porque aseguró que ello ha permitido avanzar en la generación de mejores oportunidades de vida para las familias meridanas.

La alianza ha propiciado una mayor competitividad, legalidad, desarrollo responsable y orden; además, afirmó que Mérida continúa consolidándose como uno de los polos económicos más dinámicos del país, dijo en la toma de posesión del nuevo Consejo Directivo de Coparmex.

La alcaldesa citó que la mejor prueba de que Mérida es uno de los polos más dinámicos es la atracción de inversión que se han concretado en 24 nuevos proyectos de inversión por más de 14 mil 344 millones de pesos, fortaleciendo la generación de empleos y el crecimiento sostenible de la ciudad.

Y ante el gobernador del estado Joaquín Díaz Mena, así como del nuevo presidente del organismo empresarial David Reyes Aguilar, del saliente Emilio Blanco del Villar y de los empresarios que asistieron a la toma de compromiso del Consejo Directivo 2026-2027 de la Conferencia Patronal de la República Mexicana en Mérida, Patrón Laviada expresó:

“Mérida es una ciudad que trabaja por su gente en busca de la prosperidad y la justicia social, y que vive un momento decisivo. Este es el año del orden para que las familias meridanas vivan mejor, reiteramos ese esfuerzo conjunto de generar más oportunidades de vida para las familias meridanas”.

Y especificó: “Hoy Mérida vive un periodo de auge. Contamos con un Plan Orden de Mérida que se ejecuta de manera rigurosa, que permite tener prospectiva, matrices de compromiso y cumplimiento de objetivos”.

Asimismo en su mensaje expuso que crecer implica que la ruta que el gobierno plantee disminuya sistemáticamente las asimetrías económicas y genere capacidades en todos los sectores productivos. De esta manera, "incrementamos la cobertura social, brindamos servicios a la altura de los desafíos de una ciudad en constante movimiento y de expansión", aseveró.

La alcaldesa resaltó que esa sinergia, entre gobierno e iniciativa privada, genera prosperidad y justicia social, compromiso diario que reitera al estar enfrente de una ciudad de grandes retos, en un esfuerzo constante de desarrollar el gran potencial de la capital.

También refirió a que la capital yucateca se ubica entre las 10 ciudades con mejor desempeño del país en la erradicación de la pobreza laboral, resultado que llama tomar más acciones necesarias para consolidar el desarrollo económico, industrial y comercial, y dar certidumbre a las inversiones que garanticen la tranquilidad y economía de las familias.

Este dinamismo económico se respalda con finanzas públicas sólidas y responsables, reflejadas en la calificación crediticia con perspectiva estable otorgada por Standard & Poor's y HR Ratings, lo que brinda certeza y confianza a inversionistas y ciudadanía.

El compromiso con la igualdad y la formalidad laboral es otro pilar del desarrollo económico de la capital yucateca.

Mérida se ubica como la sexta ciudad capital con mayor presencia de mujeres en la formalidad laboral y la décimo tercera con menor brecha salarial femenina, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (enero 2026). Estos avances reflejan una política pública orientada a la inclusión, la equidad y la generación de oportunidades.

En materia de seguridad, Mérida se mantiene como referente nacional e internacional. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la ciudad más segura del país, registrando hasta seis veces menos delitos que el promedio nacional (agosto 2025).

“Sigamos construyendo una Mérida donde el crecimiento no deje a nadie atrás. En el Ayuntamiento estamos comprometidos con estas causas, juntos sociedad, iniciativa privada y gobierno podemos llegar mucho más lejos”, precisó Patrón Laviada.