Mérida, Yucatán. - Como parte de los preparativos de seguridad para la de la FIFA 2026, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) realizó ejercicios de vigilancia en el aire en Mérida.

La FAM informó que estas maniobras forman parte de las acciones preventivas para fortalecer la seguridad aérea en vísperas del torneo que México organizará junto con y Canadá.

Para este ejercicio, denominado “Balam", participaron 9 aeronaves, entre éstas, un helicóptero B-412 aeronaves EMB-145 para vigilancia aérea y aviones T-6C+ destinados a misiones de interceptación, traza de interés y alerta terrestre.

Los simulacros correspondieron a una aeronave que no acata instrucciones, por lo que se procedió a la activación del Plan SAR (Búsqueda y Rescate) y se le dio el seguimiento correspondiente.

Posteriormente, la aeronave siguió las instrucciones del avión interceptor y se le indicó el ordenado, lo que implica la activación del plan de contingencia.

Hay que señalar que estas unidades aéreas realizaron los ejercicios en el poniente de Mérida, los cuales llamaron la atención porque volaban a baja altura y el ruido no pasó desapercibido.

Las aeronaves partieron de la Base Aérea No. 8, y sobrevoló Tixcacal Opichén y Juan Pablo ll, incluso hizo varios giros sobre Ciudad Caucel y Caucel Pueblo.

Después de planear por el poniente de Mérida, destacó un helicóptero que continuó hacia El Roble Agrícola, volando en línea recta y maniobrando hasta que el radar perdió la señal y ubicación de la aeronave.

“Estas acciones se realizan en el marco de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano y tienen como objetivo reforzar la seguridad y la soberanía del espacio aéreo nacional previo al evento internacional”, puntualizó la FAM.

