Mérida, Yucatán. - Como parte de los preparativos de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) realizó ejercicios de vigilancia en el aire en Mérida.

La FAM informó que estas maniobras forman parte de las acciones preventivas para fortalecer la seguridad aérea en vísperas del torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Para este ejercicio, denominado “Balam", participaron 9 aeronaves, entre éstas, un helicóptero B-412 aeronaves EMB-145 para vigilancia aérea y aviones T-6C+ destinados a misiones de interceptación, traza de interés y alerta terrestre.

Lee también: Asesinan a líder ganadero de Colima; Fiscalía estatal abre carpeta de investigación

Los simulacros correspondieron a una aeronave que no acata instrucciones, por lo que se procedió a la activación del Plan SAR (Búsqueda y Rescate) y se le dio el seguimiento correspondiente.

Posteriormente, la aeronave siguió las instrucciones del avión interceptor y se le indicó el aterrizaje en el aeródromo ordenado, lo que implica la activación del plan de contingencia.

Hay que señalar que estas unidades aéreas realizaron los ejercicios en el poniente de Mérida, los cuales llamaron la atención porque volaban a baja altura y el ruido no pasó desapercibido.

Lee también: "El futuro de Pemex está en Tamaulipas", asegura director de Petróleos Mexicanos; Américo Villarreal da banderazo a actividades del Campo Trión

Las aeronaves partieron de la Base Aérea No. 8, y sobrevoló Tixcacal Opichén y Juan Pablo ll, incluso hizo varios giros sobre Ciudad Caucel y Caucel Pueblo.

Después de planear por el poniente de Mérida, destacó un helicóptero que continuó hacia El Roble Agrícola, volando en línea recta y maniobrando hasta que el radar perdió la señal y ubicación de la aeronave.

“Estas acciones se realizan en el marco de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano y tienen como objetivo reforzar la seguridad y la soberanía del espacio aéreo nacional previo al evento internacional”, puntualizó la FAM.

Lee también: Incendio forestal en Miquihuana, Tamaulipas, ha sido controlado en un 70%: Protección Civil; es área de la Mariposa Monarca

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr