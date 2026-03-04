Ciudad Victoria.- La coordinación general de Protección Civil Tamaulipas (PCT) informó que el incendio forestal en el municipio de Miquihuana registra un 70 por ciento de control y 60 por ciento de liquidación, con una afectación preliminar de 280 hectáreas de bosque de encino-pino dentro del área natural protegida -a nivel estatal- de la Mariposa Monarca.

En las labores de combate participan 121 elementos de los tres órdenes de gobierno, sector social y privado.

Según la información, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya se han dispuesto todos los recursos humanos, materiales y aéreos necesarios para fortalecer la estrategia operativa.

Lee también Estudiantes de la UAEM regresan a las calles de Cuernavaca para condenar feminicidio de Kimberly; exigen salida de la rectora

Se estableció un Centro de Mando en el Hotel La Montaña, donde opera el Equipo Estatal de Manejo del Incidente (EEMI), con reuniones diarias de coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional, Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas y Protección Civil Tamaulipas.

En el componente terrestre se realizaron trabajos de liquidación en 2.8 km con herramientas manuales y equipos aspersores, además de intervención en 1 km adicional.

Bomberos intentan apagar incendio en Tamaulipas (04/03/2026). Foto: Especial

Para el abastecimiento se mantienen en operación cinco pipas, incluyendo una unidad de 20 mil litros proporcionada por la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, así como apoyo de los municipios de Jaumave y Palmillas.

Lee también Habitantes de Rancho Juárez Mazatlán, Oaxaca, denuncian estar sitiados por grupo armado; no tienen alimentos

Además, se cuenta con un contenedor estratégico de 27 mil litros en el Ejido Vallehermoso, permitiendo atender ambos frentes y optimizar tiempos de respuesta.

Vía aérea, el helicóptero UH-1 realizó 30 descargas de agua y trasladó a 46 combatientes, mientras que un helicóptero Bell 206 efectuó sobrevuelos de valoración técnica para monitorear el comportamiento del fuego.

Las acciones continuarán de manera permanente hasta lograr el control total y la completa liquidación del incendio, privilegiando en todo momento la seguridad del personal y la conservación del patrimonio natural de Tamaulipas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr