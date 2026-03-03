Más Información

Ciudad Juárez.- Un total de , son los que se ha presentado en el estado de Chihuahua en el 2026, de los cuales el 90 por ciento de los siniestros han sido provocados por actividades humanas.

Humberto Molinar Hernández, director de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la SDR, informó que desde enero se han registrado 22 incendios en la entidad, con una superficie preliminar afectada de 145 hectáreas, lo que representa un promedio de siete por incidente.

Destacó que, gracias a la rápida intervención de las , todos han sido controlados y actualmente no se tiene ninguna conflagración activa en el estado.

Atención a incendios forestales en Chihuahua (03/03/2026). Foto: Especial
Explicó que la gran mayoría de los siniestros han afectado principalmente el estrato de pastizal y hojarasca, en aproximadamente un 95 por ciento, sin registrar daños significativos en arbolado adulto de pino o encino.

Subrayó que, debido a las lluvias registradas el año pasado, actualmente existe una importante carga de combustible natural, especialmente en pastizales, lo que incrementa el riesgo de.

Por ello, reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir medidas preventivas como evitar encender fogatas y, en caso de hacerlo, asegurarse de apagarlas completamente; no prender fuego cuando existan ráfagas de viento; no arrojar colillas de cigarro en carreteras o caminos vecinales, y no dejar basura en áreas naturales.

Exhortó a la población a no intentar combatir incendios por cuenta propia, ya que esta labor implica riesgos y debe ser realizada por brigadistas capacitados y equipados.

“El 98 por ciento de los incendios son generados por el hombre, ya sea por una quema agrícola mal controlada, una colilla mal apagada o una fogata encendida en condiciones inadecuadas. Está en nuestras manos prevenirlos”, enfatizó el funcionario.

