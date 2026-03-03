Cuatro personas muertas y dos heridas dejó un ataque armado en un edificio de oficinas en el sur de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la tarde de hoy en un edificio de la colonia María de la Piedad del municipio de Coatzacoalcos.

De acuerdo con testigos de los hechos y reportes policiales, un grupo armado ingresó a una oficina y disparó directo contra varias personas.

En el sitio los sicarios mataron a cuatro (una mujer y tres hombres) y dejaron heridas de bala a dos mujeres más, las cuales fueron trasladadas a hospitales de la zona, donde se les reporta graves.

Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y del Ejército mexicano acudieron al lugar para resguardar la zona; en tanto, la Fiscalía General del Estado inició investigación del caso.

aov